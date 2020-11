VCA Amstetten qualifiziert sich für die Top-4-Runde

Damit hat sich die Truppe von Trainer Igor Simuncic für die Toprunde der heimischen Bundesliga qualifiziert. Dort treffen die Mostviertler auf die bereits fix qualifizierten Teams Aich/Dob, Graz und Waldviertel.

"Die Jungs haben gezeigt, dass sie das stärkste Team der ersten Ligaphase waren", sagt VCA Sportdirektor Michael Henschke. In den kommenden Wochen würden aber völlig andere Kaliber auf seine Mannschaft warten.

Allerdings sei die Aufgabe in Wien und tags zuvor gegen Hartberg nicht einfach gewesen. Schließlich habe der VCA nach dem Ende der Quarantäne-Phase erst am Tag vor dem Hartbergmatch erstmals wieder gemeinsam trainieren dürfen. Zum Abschluss der ersten Meisterschaftsphase trifft Amstetten am Mittwoch auf den VBC Weiz. "Das Match ist eine Möglichkeit, unseren jungen Spielern eine Einsatzchance zu geben, und zugleich eine Generalprobe für das Cupviertelfinale ebenfalls gegen Weiz am Samstag", sagt Henschke.