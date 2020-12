VCA Amstetten ist im Cup-Semifinale

Mit dem Aufstieg ins Cup-Semifinale können die Mostviertler ihr zweites Saisonziel abhaken, nachdem sie zuvor schon den Einzug in die Toprunde der Volleyball-Bundesliga geschafft hatten.

"Wir haben heute gesehen, woran wir arbeiten müssen in den nächsten Wochen", sagt Henschke bereits mit Blick auf die kommenden Aufgaben in der Meisterschaft: "Bis zum nächsten Spiel haben wir aber noch einige Wochen, da können wir in den Trainings jene Fehler ausmerzen, die uns heute am Platz passiert sind." Die Amstettner gehen am 12. Dezember auswärts gegen Meister SK Aich/Dob in die Toprunde der besten vier Mannschaften Österreichs.