VCA Amstetten ist heute zum Siegen verdammt

Nach dieser Klatsche im Niederösterreich-Derby sind die Mostviertler heute im Retourmatch bereits zum Siegen verdammt, um nicht vorzeitig die Chance auf Rang drei zu vergeben.

"Wir werden heute in der Pölz-Halle noch einmal alles geben, um auszugleichen. Wir werden von Tag zu Tag besser, und vielleicht gelingt ja noch die Wende", sagt Sportdirektor Michael Henschke. "Dafür benötigt es eine Steigerung, aber wir werden im zweiten Spiel sicher mehr abliefern können", sagt VCA-Libero Tobias Winter: "Wir werden einen Kampf bis zum Ende liefern, und vielleicht gibt es dann ja noch das Entscheidungsspiel am Sonntag in Zwettl."

Vorerst aber muss das Team von Trainer Andrej Urnaut heute ab 19 Uhr in der Amstettner Johann-Pölz-Halle die Wende gegen Union Waldviertel schaffen.