Vater und zwei Kinder stürzten mit Traktor über Mauer

Alle drei wurden verletzt. Der 37-jährige Vater wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Wels geflogen. Er war ansprechbar, über seinen genauen Zustand war aber nichts bekannt. Die Buben wurden leicht verletzt ins Spital nach Steyr gefahren.

Der Traktor war auf der betonierten Güllegrubenabdeckung gestanden. Die Kinder saßen im Führerhaus, der Vater stand neben ihnen am Trittbrett. Plötzlich dürfte der ältere der Buben den Traktor in Bewegung gebracht haben. Das Gefährt durchbrach den an der Güllegrube montierten Zaun, stürzte über eine zwei Meter hohe Mauer und überschlug sich auf dem darunter liegenden Hang noch einmal.