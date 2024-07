Vater und Sohn Briedl: Junior ist Staatsmeister, der Papa mittendrin in Paris

Tim Briedl fuhr am Wochenende der Konkurrenz auf und davon.

Tim Briedl hat am Wochenende alle seine Rennen bei den österreichischen Staatsmeisterschaften auf der Regattastrecke in Ottensheim souverän gewonnen. Er war in der Juniorenklasse K1 über 200 , 500 und 1000 Meter das Maß der Dinge und holte die Meistertitel für den SV Forelle Teefix Steyr Kanu. Jeweils hinter Briedl auf den Plätzen landeten Christoph Schobesberger (Schnecke Linz) und Nils Maurer (SWW Wien).