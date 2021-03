Valentin Pfeils großes Frühjahrsziel ist der Einladungsmarathon in Dresden in rund zwei Wochen. Der Spitzenathlet des LAC Amateure Steyr unternimmt am 21. März seinen vermutlich letzten Versuch, das für den olympischen Marathon in Tokio geforderte Limit von 2:11:30 Stunden doch noch zu erbringen.