Valentin Pfeil bejubelte beim Schlossparklauf die Talente

Steyr. Vereinsobmann Fritz Steinparz und seine vielen Helfer vom LAC Amateure Steyr dürfen einen guten Draht nach oben haben: Pünktlich zum Start des Steyrer Schlossparklaufes schien die Sonne vom blauen Himmel. Die rund 500 teilnehmenden Kinder aus Steyrer Schulen hätten zwar auch bei Regen ihren Spaß gehabt, so aber war die Stimmung bei jungen Athleten und anfeuernden Eltern um ein gutes Stück besser.

Zwar nicht am Start, aber daumendrückend am Streckenrand war auch Steyrs Paradeläufer Valentin Pfeil mit dabei. „Ich bin hier im Jahr 1999 als Zehnjähriger erstmals an den Start gegangen“, erinnert sich der Olympia-Teilnehmer im Marathon, der erst vor einem Monat in Wien seine persönliche Bestzeit auf 2:12:55 Stunden gedrückt hat, „damals bin ich zwar nur Zweiter geworden, ich bin danach aber bei vielen Hobbyläufen in der Region gestartet und bei der Leichtathletik hängen geblieben.“ Der Veranstaltung zollt er größten Respekt: „Toll organisiert, Läufe wie dieser sind notwendig. Aber zu viel Ehrgeiz sollten weder Kinder noch Eltern haben. Wichtig ist die gesunde Einstellung zum Sport.“ Er selbst wird vermutlich am 30. Juni wieder aktiv beim Steyrer Stadtlauf zu sehen sein, bis dahin trainiert er mit einer Top-Gruppe in Berlin.

Alle Ergebnisse des Schlossparklaufs: www.lac-amateure.at



Valentin Pfeil zum Schlossparklauf:

500 Schüler hatten Spaß

Der LAC Amateure veranstaltete Steyrs größten Nachwuchslauf heuer zum bereits 21. Mal.

„Ich habe heute schon Fußball gespielt, das Laufen hat trotzdem Spaß gemacht.“

David Radler, 7, St. Ulrich

„Ich bin zum ersten Mal mitgelaufen. Super, dass ich eine Medaille erhalten habe.“

Jana Lainerberger, 7, Steyr

„Es ist egal, ob ich wieder aufs Stockerl komme. Hauptsache ist, ich gebe alles.“

Marcel Schmidt, 10, Steyr

„Es ist schön, weil so viele andere Kinder mitlaufen. Aber es war anstrengend.“

Mia Grieb, 7, Steyr

