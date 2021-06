UTC war bei den Doppeln unbezwingbar und holte in Feldkirch einen 6:3-Sieg

1900 Kilometer auf der Straße in fünf Tagen und vier Tabellenpunkte am Tennisplatz: Das ist das stolze Resultat der beiden Vorarlberg-Auswärtsspiele des UTC Casa Moda Steyr in der 1. Tennis-Bundesliga. Nach dem hauchdünnen 5:4-Sieg in Dornbirn legten die Steyrer am Donnerstag mit einem 6:3-Erfolg bei Feldkirch-Altenstadt nach. Dabei musste die Mannschaft um Kapitän Stefan Minichberger alles in die Waagschale werfen, um nach dem 3:3-Zwischenstand nach den Einzeln schließlich in allen drei Doppeln erfolgreich vom Platz zu gehen.

"Dieser Sieg war extrem wichtig für die Moral, denn es hat einiges nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt hatten. Umso schöner ist am Ende der Erfolg", sagte Minichberger erleichtert. Im Vergleich zum Dornbirn-Match hatte der Kapitän sein Team an drei Positionen verändert. Der Italiener Matteo Viola ersetzte den zu einem ATP-Turnier nach Kasachstan abgereisten Vitaliy Sachko an der Spitzenposition.

Johannes Fleischmann rückte für Juraj Masar in die Mannschaft und der 18-jährige Viktor Hockl gab anstelle des 23 Jahre älteren Minichberger sein Saisondebüt.

Gleich zu Beginn entwickelten sich Matches auf Augenhöhe. Während Fleischmann seinen Gegner Robin Peham nach verlorenem ersten Satz noch im Match-Tiebreak niederringen konnte, musste sich David Pichler dem Südtiroler Patrick Prader in ebendiesem geschlagen geben. Da Philip Bachmaier gegen Niklas Rohrer schon einen souveränen Zweisatz-Sieg gefeiert hatte, stand es zwischenzeitlich 2:1 für die Steyrer.

UTC-Favorit verlor Duell

Viola wurde seiner Favoritenrolle gegen den Deutschen Christoph Negritu nicht gerecht und musste sich in zwei Sätzen geschlagen geben. Simon Traxler setzte sich gegen Gerrit Lebeda souverän durch und brachte den UTC wieder 3:2 in Führung. Doch Viktor Hockl verpasste es, nach Satzführung den Vorsprung der Steyrer auszubauen. Nach einer unglücklichen Niederlage im Match-Tiebreak gegen den gleichaltrigen Valentin Werner hieß es 3:3 vor den Doppeln.

Mit einer gewieften Doppelaufstellung wechselte das Momentum jedoch schnell wieder auf die Seite der Steyrer. Pichler/Traxler feierten einen souveränen Zweisatzsieg gegen Peham/Lebeda. Danach wurde die Begegnung endgültig zum Krimi. Viola/Bachmaier mussten nach starkem Start (6:2) den zweiten Satz gegen das Altenstädter Einserdoppel Negritu/Prader 4:6 abgeben. Die Entscheidung fiel wie so oft an diesem Tag im Match-Tiebreak. Dieses Mal hatten die Steyrer mit 10:7 das bessere Ende für sich. Der Sieg war in der Tasche. Als Zugabe drehte die Paarung Fleischmann/Minichberger auch das dritte Doppel nach verlorenem ersten Satz für die Steyrer. Nach dem 10:5 im insgesamt fünften Match-Tiebreak des Tages hieß es am Ende 6:3 für die UTC-Cracks.

Heute gegen TC Kern

Der UTC liegt in der Tabelle nach zwei Runden auf Rang zwei in der Gruppe A. Nach der fünfstündigen Heimfahrt bleibt kaum Zeit zum Durchschnaufen. Bereits am Samstag, 5.6., kommt der mit Davis-Cup-Spieler Sebastian Ofner verstärkte TC Kern nach Gleink auf die UTC-Anlage. Spielbeginn ist um 11 Uhr.