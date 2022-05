UTC Steyr trotzte Favorit Mauthausen Punkt ab

Für die Steyrer schlug erstmals der Kolumbianer Juan Benitez auf. Der 26-Jährige wurde auf Anhieb zum Publikumsliebling. Er lieferte sich mit dem österreichischen Davis-Cup-Spieler Alexander Erler ein packendes Duell mit sehenswerten Ballwechseln und siegte am Ende mit 6:4, 7:6. Ex-Staatsmeister David Pichler konnte seine 5:2-Führung im ersten Satz gegen den ungarischen Topspieler Attila Balasz, der erst am Montag bei den French Open im Hauptbewerb Weltklassemann Marin Cilic unterlag, nicht nützen und unterlag in einem ebenso hochklassigen Duell mit 5:7, 5:7.

Weil auch Debütant Yannick Schneider gegen Ex-Davis-Cup-Spieler Andreas Haider-Maurer, Martin Schneiderbauer bei seinem Bundesliga-Abschiedsspiel gegen Thomas Statzberger, Philip Bachmaier gegen den Ungarn Maroszan verloren und zudem die neun Spiele andauernde Siegesserie von Simon Traxler riss, war die Begegnung nach den Einzeln für Mauthausen entschieden. Die Steyrer zeigten jedoch Moral. Die beiden Doppel Pichler/Benitez und Traxler/Schneider feierten überzeugende Siege und sicherten ihrem Team damit einen Tabellenpunkt.

Heute, Samstag, trifft der UTC zu Hause auf den Wiener AC. Der Sieger hat beste Chancen, sich für das Final 4 zu qualifizieren. Spielbeginn ist um 11 Uhr.