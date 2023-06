UTC Steyr steigt aus Bundesliga ab

Der Aderlass für den Steyrer Sport geht weiter: Nach dem SK Vorwärts Steyr im Fußball muss sich nun auch der UTC Steyr im Tennis aus der Bundesliga verabschieden. Trotz eines 6:3-Heimsieges im letzten Spiel gegen Aufsteiger TC Seebenstein landeten die Steyrer mit Rang 9 auf einem Abstiegsplatz.

"Wir haben eine schwierige Saison versöhnlich beendet", sagt Kapitän Dominik Traxler. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt aber bis Ende Oktober weiter. Dann ist der Nennschluss für die Bundesliga: "Sollte eine Mannschaft verzichten, bleiben wir oben."

Zum Saisonabschluss erwiesen sich einmal mehr die Doppel als Achillesferse der Steyrer, die heuer vor den Einzeln gespielt wurden. Immerhin gelang der Paarung Martin Krumich/Dominik Traxler diesmal ein deutlicher Zweisatzsieg im dritten Doppel, wodurch sich der Rückstand mit 1:2 in Grenzen hielt. Im Einzel zeigten sich die Steyrer dann wie verwandelt. Philip Bachmaier stellte mit einem Zweisatzsieg den Ausgleich her. Top-Talent Tobias Leitner (18) mit seinem zweiten Bundesliga-Sieg und Kapitän Traxler brachten trotz der Niederlage von Michael Vrbensky im Legionärs-Duell Steyr erstmals in Front. Der entscheidende Punkt zur uneinholbaren 5:3-Führung gelang Martin Krumich, der Zweisatzerfolg von Simon Traxler zum Abschluss war nur noch Zugabe.

