UTC-Senioren siegen

KUNDL/STEYR. Mit einem 5:2-Erfolg kehrten die Jungsenioren 35 plus des UTC Casa Moda Steyr am Samstag vom Bundesländer-Meisterplay-off-Spiel in Kundl heim. Angeführt von Kapitän Martin Schneiderbauer setzten sich die UTC-Cracks gegen die mit einem norwegischen und einem neuseeländischen Legionär verstärkten Tiroler durch.

Kommenden Samstag, 11 Uhr, UTC-Anlage, folgt das zweite Aufstiegsspiel gegen Vandans. Bleibt der UTC siegreich, steht er im Finale um den Bundesliga-Aufstieg.