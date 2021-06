Tennis kann für die Zuschauer zur grausamen Folter werden. Nicht wegen des Gezeigten auf dem Center Court des UTC Casa Moda Steyr, sondern weil das Duell mit dem TC Schwaz um das Play-off der Tennis-Bundesliga bis zum letzten Ballwechsel auf des Messers Schneide stand.

Der UTC musste auf seine Nummer eins verzichten. Vitaliy Sachko konnte der Mannschaft nicht zu Hilfe eilen, weil er beim ATP-Challenge-Turnier in Kasachstan länger als geplant blieb, nachdem er sensationell ins Doppelfinale vorstieß. Mussten es die andren richten: Nachdem Simon Traxler und Daniel Bachmann am letzten Drücker ihre Einzel doch noch gewannen, lag der UTC auf seiner Heimanlage in Gleink bereits 2:1 voran. Vorentscheidung war das keine, die Begegnung schaukelte hin und her, bis vor den Doppeln wieder 3:3-Einstand herrschte. Weil der UTC das letzte Doppel verletzungsbedingt vorgeben musste, standen die Paarungen Bachmaier/Masar und Pichler/Simon Traxler unter Siegzwang. Bachmaier/Masar taten mit 7:5 und 6:2 gegen Waldner/Wöll ihre Pflicht, aber Pichler und Simon flogen in ihrer Partie zwischen Siegen und Fliegen hin und her. Erst ein Match-Tiebreak entschied für das UTC-Duo.

Im Play-off trifft nun der UTC Steyr mit Heimrecht am Samstag auf den UTC Radstadt. Der erste Aufschlag im Tennisstadion in Gleink ist um 11 Uhr. (feh)