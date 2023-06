UTC im Spiel der letzten Chance

Geht es nach der Papierform, müssen die Tenniscracks des UTC Casa Moda Steyr den Gang in die 2. Tennis Bundesliga antreten. Nach dem letzten Platz im Grunddurchgang verloren die Gleinker in der vergangenen Woche auch die beiden Auswärtsspiele im Unteren Play-off beim WAC in Wien und in Anif.

Mit einem Sieg im Heimspiel morgen, Samstag, 11 Uhr, gegen den TC Seebenstein können Simon Traxler und Co noch den 9. Tabellenplatz erreichen. "Wenn sich eine Mannschaft nach der Saison aus der Liga zurückzieht, würde das den Klassenerhalt bedeuten", sagt Kapitän Dominik Traxler. Dementsprechend motiviert werden die Steyrer zu Werke gehen, auch wenn die Niederlagen zuletzt am Selbstvertrauen nagten. "Es ist diese Saison leider sehr wenig für uns gelaufen. Wir waren oft dabei, konnten die entscheidenden Matches aber nicht gewinnen", konstatiert Traxler.

Auch der Abgang von Ex-Staatsmeister David Pichler wiegt schwer. "Am Ende haben wir diese Saison auch Lehrgeld bezahlt", sagt Teammanager Stefan Minichberger. Die Steyrer stellten die jüngste Mannschaft der Liga. Mit dem Freistädter Tobias Leitner hat ein 18-Jähriger die Pichler-Nachfolge angetreten. "Er ist unser Mann der Zukunft und hat seine Sache diese Saison schon sehr gut gemacht."

Für die Zukunft möchte Minichberger die Mannschaft weiter verjüngen. "Vielleicht verabschieden wir uns nach 13 langen Jahren heuer erstmal aus dem Oberhaus. Halten wir die Mannschaft zusammen, ist eine Rückkehr aber nur eine Frage der Zeit."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper