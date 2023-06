UTC feierte zwei Landesmeistertitel

Siegreiche Senioren 45 plus: Christian Theiß, Mario Strutzenberger, Ralf Pirka, Günther Kaltenecker, Wolfgang Catel (hi. v. li.), Markus Pöllhuber und Mariano Delfino

Die Kampfmannschaft des UTC Casa Moda Steyr muss sich voraussichtlich nach 13 Jahren aus der 1. Tennis-Bundesliga verabschieden. In anderen Spielklassen gibt es für die Gleinker dagegen Grund zu feiern. Die "Jungsenioren" 35 plus des UTC Steyr feierten vergangene Woche mit einem 6:1-Kantersieg beim Turnverein Wels den bereits fünften Landesmeistertitel in den vergangenen sieben Jahren. Die Mannschaft um Kapitän und Ex-Staatsmeister Martin Schneiderbauer weist nach sieben gespielten Runden eine lupenreine Bilanz von 21:0 Punkten auf und kann selbst bei einer Niederlage im letzten Spiel gegen Taufkirchen nicht mehr eingeholt werden.

Die Jungsenioren feierten den fünften Titel: Kevin Waldner, Patrick Telawetz, Mario Strutzenberger, Martin Schneiderbauer und Stefan Minichberger (v. li.). Bild: UTC Steyr

Die Mannschaft der Senioren 45 plus um Obmann und Kapitän Christian Theiß sicherte sich am vergangenen Freitag mit einem 5:2-Erfolg im Heimspiel gegen Bad Schallerbach den Landesmeistertitel. Das Team war in den vergangenen beiden Saisonen von der Regionalklasse über die Landesliga in die OÖ. Liga durchmarschiert, wo nun auf Anhieb der Titelgewinn gelang. Das letzte, bereits bedeutungslose Spiel der Saison bestreitet die Mannschaft heute, Freitag, in Braunau.

Ob die beiden Landesmeister-Teams im kommenden Jahr ihre Titel verteidigen werden, steht noch nicht fest. Im September und Oktober stehen in einer Play-off-Runde gegen die Landesmeister der anderen Bundesländer die Aufstiegsspiele für die Senioren-Bundesliga an. Martin Schneiderbauer und Co waren in den vergangenen beiden Jahren in der Aufstiegsrunde jeweils knapp am Einzug in die Bundesliga gescheitert.

