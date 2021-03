Urnaut steigt im Halbfinale als VCA-Trainer ein

Die Mostviertler kommen mit einem neuen Headcoach in die JUFA-Arena Bleiburg: Andrej Urnaut führt die Amstettner in die entscheidende Meisterschaftsphase. Der 55-Jährige galt in seiner aktiven Zeit als der beste Zuspieler der Welt, spielte in Europas Topligen. "Auf uns warten noch schwierige Spiele. Wenn die Chemie stimmt, dann wird das sicher eine langfristige Zusammenarbeit", erklärt VCA-Sportdirektor Michael Henschke.

