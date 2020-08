Urlaub daheim: VP bittet um Tipps für Lieblingsplätze

"Das Gute liegt so oft ganz nah. Waidhofen hat viel zu bieten", ermuntert auch Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer (VP) die Bewohner, bei der Aktion mitzumachen und auf der Website Meldungen zu posten. Ziel ist es, dass die Niederösterreicher ihr Wissen über Sehenswürdigkeiten in ihrer Heimat mit Landsleuten in anderen Landesvierteln austauschen und damit Anregungen für Ausflüge erhalten. Die Aktion läuft noch bis 31. August. Die Teilnahme wird auch belohnt mit einer Tombola, bei der Preise aus dem Bundesland verlost werden.

