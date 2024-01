Url-Gschnas heuer als "Kabinenparty"

Bikini Beach spielen am Samstag beim Url-Gschnas.

Kantine und Kabine statt Gasthof Rettenbacher: Das Url-Gschnas des Kremstaler Kulturvereins INOK wird am Samstag, 27. Jänner, am 20 Uhr erstmals am Kirchdorfer Fußballplatz ausgetragen. Das diesjährige Motto des Faschingsfests lautet dementsprechend "Kabinenparty".

Gleich fünf Musik-Acts sollten die passende musikalische Unterlage für ein ausgelassenes Fest bieten: die bekannte deutsche Garage-Punk-Formation von "Bikini Beach", weiters die Lokalmatadoren von "N.O.A.", ein Punkt-Trio bestehend aus Noah Steiner, Florian Sadleder und Timon Harrer. Beste Tanzmusik wird von Shaken Audio, DJ Hoerich und dem DJane-Duo "2mal3-Streifen" zur Verfügung gestellt. Kartenvorverkauf in der Bar-Café Hildegard.

