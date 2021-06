Upcyclingpark: Gemeinde bittet Global 2000 und Umweltministerin um Hilfe

Man kann es durchaus einen Schwenk nennen: In einer an die Presse versandten Stellungnahme zu dem von der Wopfinger-Gruppe in einer ausgebeuteten Schottergrube in der Forstheide geplanten "Upcyclingpark" findet Bürgermeisterin Juliana Günther (VP) keine begeisternden Worte mehr über ein Vorzeigeprojekt für die Umwelt, sondern äußert ihre Besorgnis.

Das Projekt der zur Wopfinger-Gruppe gehörenden Firma "Baumit", bei dem beim Aluminium-Recycling anfallende Salzschlacke zu einem in der Baubranche sehr gefragten Bindemittel aufgebessert werden soll, sei von der Wirtschaftsagentur des Landes NÖ, Ecoplus, als "innovatives und modernes Vorhaben" an die Gemeinde herangetragen worden, teilt Günther mit. Diesem Unternehmen wollte man seitens der Marktgemeinde Kematen nicht von Anfang an ablehnend gegenüberstehen, sagt Günther: "Sollte es sich als zukunftsorientierte Technologie herausstellen, die nicht Gefahr für die Umwelt, sondern viel mehr eine Chance ist, Produkte durch einen Recyclingvorgang wiederzuverwerten, muss man zumindest Gesprächen darüber offen gegenüberstehen."

Nur dass sich die Bürgermeisterin anscheinend nicht mehr so sicher ist, dass der "Upcyclingpark" nur lauter Vorteile bringt. In ihrer Aussendung teilte sie gestern mit, dass die Marktgemeinde Kematen nun "in einem dringlichen Ansuchen Unterstützung beim zuständigen Umweltministerium und der NGO Global 2000 erbeten" habe. Günther begründet den Schritt damit, dass "die Lebensqualität der Menschen und die Erhaltung der Natur dabei für uns oberste Priorität" besäßen. Gleichzeitig jedenfalls hat die Gemeinde Kematen jene Schottergrube, die der Wopfinger-Gruppe gehört und die eigentlich hätte rekultiviert werden müssen, zum Betriebsbaugebiet umgewidmet. "Baumit" hat zum Upcyclingpark am Donnerstag eine Pressekonferenz anberaumt.