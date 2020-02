Unverantwortliche Fahrt: Mautflüchtling blieb am Pyhrnpass im Schnee stecken

Es war ein an sich unnötiger, leider aber typischer Einsatz, zu dem die beiden Wehren gestern um 18.21 Uhr alarmiert wurden. Ein Lkw-Fahrer hatte sich vermutlich die Autobahn-Maut sparen wollen und daher die Ausweichroute über den Pyhrnpass gewählt. Bei starkem Schneefall blieb der Sattelschlepper schließlich beim Anstieg nach der Bachreithkehre stecken und hing an einer Leitplanke. Schneeketten hatte der Fahrer nicht angelegt.Die Feuerwehr Pyhrn und die Pflichtbereichsfeuerwehr Spital am Pyhrn ließen den Pyhrnpass während der Bergung sperren, da mehrmals mit der Seilwinde eingeschert werden musste, um den Lkw zurück auf die Straße zu bekommen. Während der Bergung wurde die Unfallstelle großräumig ausgeleuchtet und abgesichert, berichtet Einsatzleiter Stefan Patzl, Kommandant der Feuerwehr Spital am Pyhrn.

Den Auftrag, seine Schneeketten zu montieren, hatte der Fahrer ignoriert. Laut Feuerwehr behauptete er, keine mitzuhaben. Erst nach einem Anruf bei seinem Chef fand der Fahrer zumindest eine passende Kette, die er laut Angaben der Feuerwehr aber nicht auflegen konnte.

Mit montierter Kette und unter Hilfe des von der Feuerwehr verständigten Schneepflugs, der die Straße räumte und salzte, konnte der Lkw gerade gezogen und von der Feuerwehr Spital am Pyhrn auf eine leichte Anhöhe geschleppt werden, wo er seine Fahrt fortsetzen konnte.

Der Lkw-Lenker wurde von der Polizei bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Die Feuerwehren Pyhrn und Spital am Pyhrn waren bis kurz vor Mitternacht mit sechs Fahrzeugen und 36 Mann im Einsatz.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at