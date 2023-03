Unterschied zwischen Nutzen und Science-Fiction erkennen

Sonja Straßer bringt jede Menge Praxiswissen mit in den Hörsaal. (FH)

Sonja Straßer verstärkt das Team an der FH-OÖ-Fakultät in Steyr. Wie die Industrie große Datenmengen handhabt, Machine Learning, künstliche Intelligenz (KI) und deren Anwendungsmöglichkeiten sind nur einige der Lehrinhalte, die die Mathematikerin als neue Professorin für Business Analytics den Studierenden vermitteln wird. Das sind allesamt Themen und Schlagwörter, die aktuell in der breiten Öffentlichkeit kontrovers diskutiert werden.