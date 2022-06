Unternehmer-Duo weiht am Sonntag mit Kunden den neuen Firmensitz ein

SANKT ULRICH, GARSTEN. Erfolg und Erfahrung haben nicht zwangsläufig nur mit Alter zu tun. Die beiden Garstner Josef Leidinger und Gerald Schreiner haben dies in den vergangenen Jahren bewiesen. 2020 haben die beiden nun 37 und 32 Jahre alten Unternehmer im Betriebspark St. Ulrich die Leisch Installationstechnik GmbH mit einer Außenstelle in Unterach am Attersee gegründet. Mittlerweile beschäftigen sie 22 Mitarbeiter, haben nach dessen Pensionierung auch die renommierte Firma von Johann Hochwallner (62) übernommen und feiern nach der im Dezember begonnenen Übersiedlung an den neuen Firmenstandort in der Werksstraße 11a (Anm.: hinter Solarfocus und Pohlhammer) am kommenden Sonntag mit ihren treuen Kunden und Freunden das Einweihungsfest mit einem Frühschoppen.

"Wir haben uns auf Industrie und Gemeindebauten spezialisiert sowie den Umstieg von Privaten im Rahmen von ,Raus aus Öl und Gas‘", sagt Leidinger, der gemeinsam mit seinem Partner auf jahrelange Erfahrung bei einem ehemaligen großen Steyrer Installationsunternehmen zurückblicken kann. Ein Rundum-Service bieten die beiden mit ihrem Team und Partner bei der Bädersanierung, verrät Schreiner: "Da müssen sich unsere Kunden um wirklich nichts mehr kümmern, nach 14 Tagen haben sie ihr neues Bad."

Die Übernahme von Mitarbeitern und Kunden Hochwallners sei auch dank des guten Betriebsklimas beider Unternehmen klaglos über die Bühne gegangen. "Ich habe 28 Jahre lang vom Brunnen bis zu Solar alles für meine Kunden tun dürfen", sagt Jung-Pensionist Hochwallner, "jetzt bin ich froh, dass ich mein Unternehmen bei den beiden in guten Händen weiß."