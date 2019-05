Michl von Schnallnberg: Unter Strom

Wia i ghört hab, hat oba da Leo, ned der schon verstorbene, beliebte Stadtplatz-Sandler, dem was i immer a klans Bier spendiert hob, sondern der Födermair Leo, der was neuerdings aa a Stadtplatz-Standler is, vorige Wochn sein großn Schirm vor sein Schmankerlgschäft mid an klan Umtrunk eingeweiht. Nur hat da leida des Weda ned midgspüt, es hat grengt, warm wars aa ned, was oba nix mocht, weil so a Schirm spüt jo do alle Stickl, mit elektrischer Beleuchtung und aa Beheizung. Oba is dann nur dem Födermair Leo und seiner Gattin Christine warm wordn, weil hams beim Pflastern von da Flaniermeile drauf vergessn, dass aa an Strom zum Schirm hinleiten, und drum hats de Gäst abends dann a bissl gfröstelt. Letztlich habn dann oba alle glacht, nach all de Pannen, de was schon gebn hat am Stadtplatz, und außerdem hat da Leo für heut Abend schon an Strom unters Pflaster legen lassen, damits allen Gästen warm wird ums Herz, was aa va eich hofft, euer Michl

Der „Michl von Schnallnberg“ berichtet Woche für Woche auf seine eigene, augenzwinkernde Art und Weise über das Steyrer Geschehen abseits üblicher Schlagzeilen. Und weil er sehr neugierig ist, der Michl, freut er sich immer über den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Region: schnallnberg@nachrichten.at