Unter Druck gewonnen: SKV holt wichtigen Sieg

Der SK Vorwärts siegte am Samstag mit 0:1 und holte damit die ersten Auswärtspunkte in dieser Saison. In der Tabelle der Regionalliga Mitte liegen die Rot-Weißen mit zehn Punkten nach dem ersten Saisondrittel auf dem 13. Tabellenplatz.

Neben den Langzeitverletzten Mirsad Sulejmanovic und Lukas Prokop musste auch Top-Torschütze Oliver Filip wieder pausieren. Stefan Goldnagl und Michael Lageder meldeten ebenfalls Blessuren und mussten auf der Ersatzbank Platz nehmen. Michael Oberwinkler fehlte aus privaten Gründen. Das ersatzgeschwächte Vorwärts-Team lief am Kunstrasen des Black-Crevice-Stadions im 5-3-2-System auf, erstmals mit Stjepan Kovacevic als Abwehrchef. Die rot-weiße Hintermannschaft ging im Spielaufbau kein Risiko ein und stand in der ersten Hälfte sicher. Das Derby plätscherte lange Zeit nur so dahin. Ein Weitschuss der Gäste und ein verzogener Schuss von Vöcklamarkt waren die wenigen Höhepunkte vor der Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sahen die 650 Zuschauer ein OÖ-Derby mit wenigen Torchancen, die Zeichen standen auf 0:0. In der 70. Minute brach Bepe Brekner auf der linken Seite durch und wurde per Foul im Strafraum gestoppt. Den Elfmeter verwertete Alvaro Collazo sicher zur Führung.

Vöcklamarkt fand in Folge kein Rezept, die Vorwärts-Defensive zu knacken, somit gingen die drei Punkte am Ende verdient nach Steyr. Nach Spielende sah Kovacevic noch wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte. (dmf)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper