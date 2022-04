Unter Dampf zum Maikirtag

Von Grünburg dampft der Oldie um 8.30, 12 und 17 Uhr in Richtung Steyr. Die Rückfahrten vom Lokalbahnhof Steyr durchs Steyrtal starten um 10, 14 und 18.30 Uhr. Am Bahnhof in Grünburg erwartet Liebhaber der Museumsbahn ab 11 Uhr ein Bücherflohmarkt mit allerlei Sammlerstücken. Bereits um 10 Uhr beginnt in Steinbach/Steyr der traditionelle Maikirtag mit Frühschoppen, Maibaumkraxeln, Theater und vielem mehr. Nähere Infos zu den Fahrten: www.steyrtalbahn.at