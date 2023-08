"Unsere Alltagsradler": Josef Arbeithuber

Mit dem Rad sei er schneller als mit jedem anderen Verkehrsmittel, das ihm zur Verfügung stehe, sagt Josef Arbeithuber: "Ich brauche keinen Parkplatz oder ein Öffi-Ticket. Nur im Winter und bei Glätte gehe ich zu Fuß oder mache Homeoffice." Vor allem sei es auch der Heimweg von Ennsdorf nach Christkindl, ein wenig bergauf, der ein bisschen Ausgleich zu seiner meist sitzenden Tätigkeit schaffe.Zwei Problemstellen in Steyr sind ihm ein besonderes Anliegen: In der Schweizergasse befindet sich ein leider schmaler Geh- und Radweg ohne Beschilderung. Die schmale, steile Auffahrt bedeutet speziell bei Nässe Sturzgefahr. Und am Ende der Redtenbachergasse dürfe man als Radfahrer zwar gegen die Einbahn fahren, Autos würden in diesem schmalen Bereich aber selten warten, bis der Radfahrer passiert hat. Auto oder Radfahrer müssen damit auf den zu schmalen Gehsteig ausweichen.

