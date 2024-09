"Unreif": Vorwärts verspielte 3:1-Führung und kassierte vier Tore in zweiter Halbzeit

Zum Schreien war Trainer Markus Eitl nach der 3:5-Niederlage des SK BMD Vorwärts Steyr bei der SPG Wallern/St. Marienkirchen zumute. Seine Elf verteilte Geschenke am laufenden Band, verlor in Hälfte zwei komplett den Faden und schlitterte so nach 3:1-Pausenführung in ein – betrachtet man das Ergebnis nach dem Wechsel – Debakel im vierten OÖ-Derby der Saison. Die Rot-Weißen bleiben damit in der Fremde weiterhin ohne zählbaren Erfolg.