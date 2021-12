Der Schuss vor den Bug, den Union Schwingenschuh Nußbach in der Vorwoche mit der überraschenden 1:3-Niederlage gegen Wolkersdorf/Neusiedl erhalten hatte, zeigte Wirkung: In der dritten Runde der Frauenfaustball-Bundesliga fanden die Kremstalerinnen sofort zurück zu alter Stärke. Mit zwei Erfolgen gegen die Mühlviertler Teams aus Arnreit und Freistadt schoben sich Kapitänin Marlene Hieslmair und Co wieder punktegleich mit Tabellenführer und Titelverteidiger Seekirchen auf Rang zwei.

Gleich im ersten Spiel der dritten Runde packte die Truppe von Trainer Marco Salzberger ihr großes Können aus. Die junge Fünf aus Arnreit, sensationell vor den Kremstalerinnen auf Rang zwei gelegen, war der Wucht der Nußbacher Angriffe von Beginn an nicht gewachsen. Beim 3:0 (11:5, 11:7, 11:3) überzeugte der Vizemeister mit 20 Angriffs- und zwei Servicepunkten. Im folgenden Spiel gegen Angstgegner Freistadt gelangen Nußbach beim 3:0 (5, 6, 10) gar sechs Service-Punkte, allerdings ging der dritte Satz in die Verlängerung. „Wir haben nicht zugelassen, dass Freistadt gegen uns sein fehlerfreies, druckvolles Spiel auf den Platz bringt“, sagt Abwehrspielerin Katharina Lackinger.

Für die Nußbacher Faustballerinnen geht es noch vor Weihnachten mit der letzten Hinrunde weiter. Am Sonntag steht in Kremsmünster die Finalrevanche gegen Meister Seekirchen auf dem Programm, zudem treffen die Kremstalerinnen auf Urfahr. Mit zwei Siegen wäre die Winterkrone erobert.