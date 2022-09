"Unimarkt" in Hollenstein, in Aschach wird "Uni-Box" aufgestellt

Der alten Greißlerin trauert halb Aschach nach, die andere Hälfte fuhr immer schon zu den Supermärkten in Sierning. Jetzt wird die Lücke in der Nahversorgung, die der ortsansässige Bäcker und ein Bauernladen zumindest linderten, geschlossen. Die UNI-Gruppe wird voraussichtlich Ende Oktober beim Bauhof in Aschach eine "Uni-Box" aufstellen.