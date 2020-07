Unfall mit Rettungswagen und drei Pkw im Bezirk Amstetten

Eine 17-jährige Autofahrerin prallte laut Polizei gegen das Heck des vor ihr fahrenden Wagens einer 34-Jährigen, wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte mit dem entgegenkommenden Einsatzfahrzeug, das von einem 19-jährigen gelenkt wurde.

Auch der dem Rettungswagen folgende Pkw einer 25-Jährigen wurde in den Unfall verwickelt. Die 34-Jährige wurde verletzt mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Amstetten geflogen, die 17-Jährige wurde mit Blessuren ins Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs gebracht.

