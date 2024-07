Unfall auf der Saaßstraße: Frontalzusammenstoß forderte zwei Verletzte

Am Dienstag gegen 23:15 Uhr war eine 69-Jährige mit ihrem PKW auf der Saaßstraße von Steyr in Richtung Saaß unterwegs. Hinter ihr fuhr eine 27-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems. Die jüngere Fahrerin überholte den PKW der 69-Jährigen und prallte frontal mit einem Motorrad zusammen, das von einem 34-Jährigen aus Steyr gelenkt wurde.

Der Motorradfahrer, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war, erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Steyr gebracht. Die 27-Jährige wurde durch die ausgelösten Airbags im Gesicht verletzt und musste ebenfalls im Krankenhaus Steyr behandelt werden.

