Unfall auf der A9 bei Klaus: Vater und Sohn (12) verletzt

Zwei Verletzte, darunter ein zwölfjähriger Bub, forderte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14:45 Uhr auf der A9 auf Höhe von Klaus an der Pyhrnbahn (Bezirk Kirchdorf an der Krems): Ein 40-jähriger Tscheche hatte bei der Fahrt in Richtung Graz die Kontrolle über seinen Wagen verloren, war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen den Anpralldämpfer bei der Ausfahrt Klaus gekracht. Der Aufprall war so heftig, dass der Pkw zurückgeschleudert wurde und quer über beide Fahrspuren zum Stillstand kam.

Lesen Sie auch: Pkw verkeilte sich auf der A1 in Holztransporter: Lenker reanimiert

Der Lenker und sein 12-jähriger Sohn konnten sich selbstständig aus dem schwer beschädigten Wagen befreien, bevor das Auto zu brennen begann. Zeugen eilten mit einem Feuerlöscher zu Hilfe und versuchten, die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehren Micheldorf und Klaus in Schach zu halten. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen. Die beiden Insassen des Wagens wurden so schwer verletzt, dass sie vom Notarzt versorgt und dann in das Pyhrn Eisenwurzen Klinikum nach Kirchdorf gebracht werden mussten.

Einsatzkräfte der Feuerwehren Micheldorf und Klaus löschten den Brand im Motorraum. Bild: www.fotokerschi.at

A9 in Richtung Süden gesperrt

Die Pyhrnautobahn war etwas mehr als eine Stunde lang zwischen den Anschlussstellen Inzersdorf und Klaus für den Fahrzeugverkehr in Richtung Süden gesperrt, teilte die Polizei am Abend mit. Es kam zu erheblichem Stau. Auch auf der Ausweichstrecke über die B138 mussten Autofahrer einen Zeitverlust von bis zu einer Stunde einrechnen.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es bei der Ausfahrt Klaus

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.