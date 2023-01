Unbelehrbarer Drogenlenker zweimal in einer Woche erwischt

Der junge Drogenlenker aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems war der Polizei am vergangenen Samstag bei einer Routinekontrolle ins Netz gegangen: Die Beamten bemerkten Symptome von Suchtmittelmissbrauch und baten den 27-Jährigen zum Amtsarzt. Dieser stellte Fahruntauglichkeit fest, dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Nur vier Tage später – just an dem Tag, an dem der 27-Jährige den Bescheid der Führerscheinabnahme persönlich entgegengenommen hatte – setzte sich er sich wieder unter Drogeneinfluss hinter das Steuer seines Wagens.

Eine Polizeistreife bemerkte ihn am Mittwochnachmittag in seinem Pkw und traf ihn wenig später an seiner Wohnadresse an. Bei der Kontrolle wies er Suchtgiftsymptome auf. Einen freiwilligen Urintest und die ärztliche Untersuchung verweigerte er. Er wird angezeigt, teilte die Polizei am Abend mit.

