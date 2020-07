Unbekannter zündete abgestellten Pkw an

Ein unbekannter dürfte den dunklen Kia, der auf dem Kirchenplatz im Ortszentrum abgestellt war, am Samstag zwischen 16:15 Uhr und 23:00 Uhr angezündet haben, teilte die Polizei am Montag mit. Der brennende Wagen, dessen rechte Seitenscheibe eingeschlagen worden war, wurde am späten Samstagabend entdeckt. Die Feuerwehr Micheldorf konnte den Brand rasch löschen, der Sachschaden ist dennoch erheblich.

Der Bezirksbrandermittler und der Brandsachverständige des Landes Oberösterreich haben den Wagen begutachtet, konnten aber vorerst nicht eruieren, wie das Feuer entfacht wurde. Weitere Ermittlungen laufen, heißt es seitens der Polizei.

Lokalisierung: Der Wagen war am Kirchenplatz in Micheldorf abgestellt

