Unbekannte stahlen wertvolle Friedhof-Stele

Bisher unbekannte Täter stahlen in der Zeit zwischen Anfang Mai und 30. Juli von einem Firmengrundstück in Aschach an der Steyr eine Friedhof-Stele im Wert von mehreren Tausend Euro. Diese war auf dem Gelände zur weiteren Bearbeitung zwischengelagert gewesen.

Die Stele wurde von einem Künstler aus Edelstahl gefertigt, hat eine Kreuzausnehmung, ist ca. 140 Zentimeter hoch und 20 Kilogramm schwer.

Die Polizei Garsten ersucht um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4150.