Umwidmung von Ackerland: Auch für die VP sind noch viele Fragen offen

Lokalaugenschein am Ortsrand von Ried im Traunkreis: Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) schritt mit einer Gruppe der Bürgerinitiative "Lebenswertes Ried" einen Feldweg ab, der an den endlosen schwarzbraunen Furchen eines Ackers entlangführt, hinter einer Anhöhe rauschen die Schwerlaster auf der Pyhrnautobahn. Das 5,4 Hektar große Grünland soll Betriebsgebiet werden, der Gemeinderat fasste bereits einstimmig den Beschluss für ein Umwidmungsverfahren. Auf dem Areal soll der Salzburger Spediteur Quehenberger ein Logistikzentrum errichten, hieß es, und dann doch nicht. Bisherige Informationen stifteten demnach eher Verwirrung: Zuerst beamte der Finanzvorstand von Quehenberger, Rodolphe Schoettel, bei einem Bürgerabend Schaubilder und Datenblätter eines Logistikzentrums an die Wand. Daraufhin bestritt sein Vorstandskollege Klaus Hazdira eine geplante Ansiedlung von Quehenberger in Ried im Traunkreis völlig, um sie dann doch nicht wieder ganz auszuschließen. Schoettel wiederum gehört mit dem Salzburger Investor Walter Schisernig der Immobilienentwickler Xelor GmbH, der den Acker von einem Bauern langjährig pachten will, der die Umwidmung beantragte.

Kaineder bemängelte bei seinem Lokalaugenschein, dass man den Acker in Ried/Tr. umwidmen wolle, ohne dass ein Sterbenswort verraten worden sei, wer und was angesiedelt werden soll. Eine derartige Blankowidmung sei mittlerweile ein Unding in der Raumplanung: "In dieser Region haben wir Ackerböden, deren Erde auch nach dem Klimawandel noch fruchtbar sein wird. Der Erhalt der Ernährungsgrundlage muss heute bei der Widmung eingepreist werden", sagte er: "Beton kann uns nicht ernähren." Zuständigkeit in der Landesregierung hat Kaineder bei den ihm zugewiesenen Ressorts keine, er verwies aber darauf, dass die OÖ. Raumordnungsabteilung in einem Erstbefund die angepeilte Umwidmung für nicht genehmigungsfähig gehalten und äußerst negativ begutachtet hatte. Kaineder kündigte an, dass seine Fraktion der Grünen im Landtag bei der Causa mit Anfragen am Ball bleiben wolle.

Bewegung hat Bürgerinitiativensprecherin Pamela Huck indes aus dem Mund von VP-Fraktionschefin Marlene Zehetner vernommen. Die VP mache demnach ihre Zustimmung zur Umwidmung davon abhängig, dass vorher bekannt gemacht werde, welcher konkrete Betrieb angesiedelt werden solle. "Für uns sind vor einer Entscheidung vielfach noch Fragen offen", sagte Zehetner zu den OÖNachrichten. Wer nun tatsächlich auf dem Acker neben der Autobahn bauen soll, offenbarte Bürgermeister Stefan Schöfberger (SP) bislang nicht. Er verweist aber immer gerne auf die erfolgreiche Ansiedlung des Hub-Nord der Brau-Union, der mittlerweile 140 Leute beschäftigt, die ebenfalls über Schoettel und Schisernig erfolgt ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer