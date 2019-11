Umstrittener Vortrag von rechtem Buchautor

Drastische Worte wählte der Mann allein schon für den Titel seines Vortrages am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr im Schwechaterhof in Steyr: Die schlagende Burschenschaft "Eysn zu Steyr" und der Freiheitliche Akademikerverband kündigen an, dass Politologe, Privatdozent und Buchautor Michael Ley über "Reconquista des Abendlandes – Ist die Islamisierung noch zu stoppen?" spricht. Der Begriff "Reconquista" (Rückeroberung) darf auf keinem Aufkleber der rechtsextremen Identitären Bewegung fehlen. Die Veranstalter sprechen von einer Umwandlung Österreichs, die das Land immer mehr dem Islam unterwerfen würde, als dass sich Zuwanderer anpassen wollten. Kritiker werfen Ley vor, Zitate aus dem Zusammenhang zu reißen und Abneigung gegen den Islam zu schüren.

Artikel von Hannes Fehringer