Seit gestern beherrscht den Wahlkampf für die Gemeinderatswahl am Sonntag der Dreschflegel. Stadtrat Thomas Hagmüller (SP) ließ als Schriftleiter der roten Parteizeitung "Zeitspiegel" in einem Artikel unter der Schlagzeile "Zum Schaden der Gemeinschaft" VP-Stadtrat Karl Bunzenberger an den Pranger stellen.