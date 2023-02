"Um nur Durchschnitt zu sein, dafür trainiere ich Vorwärts Steyr nicht"

In vier Tagen beginnt mit dem Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz, einen der Titelfavoriten, für den SK BMD Vorwärts Steyr die Frühjahrssaison in der 2. Fußballliga. Aktuell rangieren die Rot-Weißen als 14. auf einem Abstiegsplatz. Warum er seine Elf in diesem Frühjahr besser einstuft als im vergangenen – damals ist Vorwärts drittbestes Team der Rückrunde gewesen –, erklärt Trainer Daniel Madlener im Interview mit der Steyrer Zeitung.