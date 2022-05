Ukrainische Gemeinde lädt zum Austausch ins Museum

Es waren an die 100 Ukrainerinnen und mit den aus ihrer Heimat Vertriebenen solidarische Steyrer, die vor kurzem beim ersten "Ukrainischen Kulturabend" am Vorplatz des Museums Arbeitswelt (MAW) dabei waren. Die Idee dazu stammt von den beiden Initiatorinnen Anastasya Krotyuk und Natalia Cuénez – zwei Ukrainerinnen, die an der Fachhochschule Steyr studiert, sich dabei wohl in die Stadt verliebt haben und danach dageblieben sind.

Trotz der kurzfristigen Einladung war dieser erste "Kulturabend" von vielen Menschen sehr positiv aufgenommen worden. Ansporn genug für die beiden Ukrainerinnen, um heute, Donnerstag, 5. Mai, wieder zum Austausch ins Museum Arbeitswelt einzuladen.

Ab 15 Uhr stehen dabei in gemütlicher Atmosphäre mit kleinen Speisen und Getränken am Beginn vor allem die Fragen und Anliegen der aus der Ukraine Vertriebenen und Geflüchteten im Mittelpunkt des Nachmittags. Die Volkshochschule Steyr, die Deutschkurse anbietet, wird dabei ihr Programm vorstellen, auch das BFI wird erwartet.

"Helfende Steyrer sind nicht nur herzlich willkommen, sondern auch eingeladen, in Kontakt zu treten und gemeinsam Antworten und Lösungen für die Herausforderungen des Alltags in Steyr zu finden", sagt Stephan Rosinger vom MAW. Umrahmt wird der Nachmittag wieder von musikalischen Klängen aus der Ukraine.

Freier Eintritt für Geflüchtete

Wie in anderen österreichischen Museen haben Geflüchtete aus der Ukraine auch im Museum Arbeitswelt seit März freien Eintritt. Die Vorlage eines ukrainischen Reisepasses oder Ausweisdokuments ist dafür ausreichend. Bis 10. Juli kann dort die Ausstellung "Made in Steyr" besichtigt werden. Die Schau beleuchtet die Geschichte Steyrs von Industrialisierung bis zur Gegenwart.