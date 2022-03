Wenn es überhaupt 250 Teilnehmer gewesen sind: Das Publikum der gestrigen Solidaritätskundgebung mit der Ukraine am Vorplatz des Museums Arbeitswelt war schütter, darauf ging auch Bürgermeister Markus Vogl (SP) in seiner Rede ein. Es gehe ihm gegen den Strich, dass fast zur gleichen Stunde am Sonntag in Steyr eine Menschenmenge beim wöchentlichen Protestmarsch trommle. Es mag daran liegen, dass die Ohnmacht am 32. Kriegstag in der Ukraine die Beine lähmt, auf die Straße zu gehen.