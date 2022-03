Ukraine-Hilfe: Helfende Hände für das Verpacken von Spenden werden gesucht

Solidarität mit und Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine sind enorm. Das merkt unter anderem die Volkshilfe, die im Auftrag der Landesregierung Sachspenden sammelt. Abgegeben werden diese auch im Volkshilfe Shop in Steyr. Dort müssen sie für den Transport sortiert und verpackt werden. Dafür werden dringend Helfer gesucht. Freiwillige, die helfen wollen, können sich telefonisch melden: 0732 / 34 0 50.

Für die Ukraine engagieren sich auch die Künstlerinnen Karin Czermak, Evelyn Kreinecker, Barbara Lindmayr und Cinthia Mitterhuber. Sie wollen helfen und den Erlös von Bildern teilen. Im Rahmen der Ausstellung "Wo wir uns wiederfinden", die noch bis Samstag im Schloss Lamberg zu sehen ist, können Kunstwerke der vier Kunstschaffenden erworben werden. 25 Prozent des Erlöses spenden sie an die Caritas Nothilfe Ukraine. Am Samstag, 12. März, um 19 Uhr laden die vier Frauen zur Finissage in die Schlossgalerie.

Das Kommando der Feuerwehr Weistrach startete nach dem Aufruf eines ukrainischen Mitbürgers spontan eine Sammelaktion. Das Team rund um Organisator Gregor Payrleitner richtete eine Abgabestelle im Ort, eine zweite beim Feuerwehrhaus ein. Die Bereitschaft zu spenden, war unerwartet. Bei der Sammelstelle der griechisch-katholischen Kirche in Pasching wurden bereits 135 Säcke abgeladen. Das entspricht rund 2700 Stück an Winterkleidung. Von dort aus startete der mittlerweile dritte Hilfstransport über einen humanitären Korridor direkt in das Krisengebiet. "Die Feuerwehr ist bekannt dafür, rasch und unkompliziert Hilfe zu leisten. Zuspruch und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung waren enorm", sagt Payrleitner, der seinen Kameraden, die mehr als 70 Stunden im Einsatz waren, dankt. Auch die Feuerwehren St. Georgen/Ybbsfelde und Oberholz halfen beim Transport von Hilfsgütern.

Auch die Liste für Haag sammelte Hilfsgüter für Menschen aus der Ukraine: Decken, Schlafsäcke, Bettwäsche, Matratzen, Handtücher, warme Kleidung, Schuhe, haltbare Lebensmittel, Alltagsmedikamente, Verbandszeug, Babynahrung, Babywindeln, Hygieneartikel und Stofftiere für Kinder. "Nach dem ersten Aufruf war die Hilfsbereitschaft der Haager so überwältigend, dass bereits wenige Tage später der erste Lkw nach Ardagger zu unserem Partner ORA International fahren konnte", sagt Mitorganisator Thomas Stockinger. Der Transport wurde von der FF-Pinnersdorf übernommen. Hilfsgüter können weiterhin in der offenen Wagenhütte von Obmann Martin Stöckler neben der FF Haindorf abgegeben werden.