Überraschungssieger bei Ultralauf in Steyr

Mit einem Sieger, den niemand auf der Rechnung hatte, endete der 16. Stadtgut Steyr Ultralauf am Samstag. Das von hohen Temperaturen geprägte Rennen brachte mit dem erst 20-jährigen Elias Gatterer aus Klagenfurt einen Überraschungssieger. Er gewann bei seinem Ultralauf-Debüt in Steyr mit starken 72,13 Kilometern klar vor allen Favoriten rund um Landesmeister Alexander Weiß (LG Kirchdorf). Elias Gatterer, ein Name den man sich in der Ultralauf-Szene merken muss: Erst einen Marathon und einen Halb-Ironman hat er auf seiner Ausdauersportliste zu Buche stehen. Nun steht dort der große Sieg beim Stadtgut Steyr Ultralauf Event 2023. Bis vor kurzem noch Fußballer beim SK Austria Klagenfurt, lief der Youngster ein Rennen wie ein alter Hase. Zur Halbzeit des Rennens hatte Gatterer mehr als zwei Runden Rückstand auf die Spitzenreiter. Doch er konnte als Einziger sein Tempo halten, und nur 90 Minuten später hatte er zum Führenden Alexander Weiß aufgeschlossen, konnte ohne Gegenwehr vorbeiziehen und seinen Vorsprung bis zum Ende auf mehr als eine Runde ausbauen. Was für ein Triumph.

Der von Josy Simon angepeilte Weltrekord für über 90-Jährige von 42,2 Kilometern fiel den schweißtreibenden Temperaturen zum Opfer. Der Vorzeigeathlet lief dennoch unglaubliche 39,9 Kilometer in Steyr und war stolz auf seine Leistung, anstatt enttäuscht zu sein, dass es dieses Mal nicht mit dem Rekord geklappt hat. Sechs-Stunden-Lauf-Gesamtsiegerin und OÖ-Landesmeisterin wurde Ilse Fritz vom Veranstalter ASKÖ Laufwunder Steyr mit starken 60,6 Kilometern.

Erstmals wurden vom OÖLV Landesmeisterschaften im Ultralauf ausgetragen. Landesmeister wurde Alexander Weiß (LG Kirchdorf) vor Dietmar Korntner (SK VÖEST) und Michael Neundlinger (ASKÖ Laufwunder Steyr). In der Landesmeisterschaft der Damen waren die Gastgeberinnen aus Steyr nicht zu schlagen. Hinter Fritz belegten Silke Danninger (LAC Amateure Steyr) und Susanna Zelenka (ASKÖ Laufwunder Steyr) die Plätze zwei und drei. Der Titel in der Teamwertung ging ebenfalls an den Veranstalterverein aus Steyr. (dmf)

