Überragender Polster hält drei Punkte für Steyr fest

Kubilay Yilmaz rechtfertigte seinen Startelf-Einsatz und das Vertrauen von Trainer Daniel Madlener postwendend: Bereits in der Anfangsphase im Heimspiel Freitagabend gegen den FAC traf der Stürmer zum 1:0.

Das Tor beflügelte in Folge allerdings weniger die Rot-Weißen als vielmehr die Gäste aus Wien, die mehr vom Spiel hatten. In der zweiten Hälfte gab es Chancen auf beiden Seiten, die etwas besseren hatte der FAC. Vorwärts-Goalie Nikolas Polster war an diesem Abend nicht zu bezwingen, wehrte alles ab, was auf sein Tor kam. Mit viel Kampfgeist brachte der SKV die knappe Führung ins Ziel.

Dieser Dreier war für die Steyrer sehr wertvoll: "Wir wollten diese Partie, egal wie, heute unbedingt gewinnen. Und ich bin sehr glücklich, dass uns das gelungen ist. Wir hatten heute in der einen oder anderen Situation etwas Glück und vor allem einen überragenden Niko Polster im Tor", sagte Coach Madlener nach dem Abpfiff. Der Start ins Frühjahr ist gelungen. Vorwärts hält bei 22 Punkten und hat mit Tabellenplatz 13 die Abstiegsplätze hinter sich gelassen.

Amstetten spielt im Frühjahr zwar nicht schlecht, kommt aber nicht so richtig auf Touren. Beim Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Rapid war die Erwartungshaltung bei den Zuschauern groß. In den bisherigen Begegnungen war bis jetzt immer viel los auf dem Platz. Diesmal hatten beide Mannschaften gute Chancen, es wollte aber einfach kein Tor fallen.

Am Ende hielt Dennis Verwüster, Einser-Goalie der Hausherren, den Punkt für die Mostviertler fest. Die Gäste aus Wien waren unter dem Strich das gefährlichere Team, auch wenn die Fallmann-Elf mit Fortdauer der Partie immer aktiver geworden ist. Mit dem Unentschieden rückt das obere Tabellendrittel für Amstetten immer weiter weg.

