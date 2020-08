Überholmanöver brachte Autofahrer in Rage: Mehrere Anzeigen

Ein Überholmanöver im Gemeindegebiet von Nußbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) dürfte einem 23-jährigen Autofahrer am Donnerstagnachmittag gar nicht geschmeckt haben: Der junge Mann stieg, nachdem er von einem 26-Jährigen überholt worden war, aus seinem Auto und lief zum Pkw des Vordermannes, der an einer Kreuzung angehalten hatte. Er bedrohte den Fahrer und riss so lange an der halboffenen Fensterscheibe, bis diese zersplitterte.

Der 26-Jährige erlitt dadurch leichte Schnitt- und Schürfwunden an der Stirn und an der linken Hand. Als er die Polizei verständigen wollte, versuchte der 23-Jährige noch, ihm das Mobiltelefon zu entreißen, bevor er flüchtete.

Zeugen notierten das Kennzeichen des aggressiven Mannes. Er konnte rasch ausgeforscht werden. Der 23-Jährige wird wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Nötigung angezeigt, teilte die Polizei am Abend mit.

