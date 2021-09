Übergabe beim Club 41

Bei einer Wanderung feierte der Steyrer Serviceclub C41 Styria die Übergabe des Präsidentenamtes für das kommende Clubjahr. Der scheidende Präsident Harald Peham übergab dabei die Präsidentenkette an Nachfolger Manfred Schröck. Peham hatte das Amt aufgrund der Corona-Pandemie erstmals zwei Jahre innegehabt und trotz Einschränkungen den Club aktiv geführt. Schröck will nun die Kontakte wieder vertiefen und an die erfolgreichen Clubaktivitäten wie Drachenbootrennen und Pinguin-Charity nahtlos anschließen.