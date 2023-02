Überfall auf jungen Bad Haller geklärt - zwei Verhaftungen

Die beiden damals maskierten und bewaffneten Täter stiegen am 3. Dezember nachts über ein Fenster im Erdgeschoß in das Haus ein und klopften an der Wohnungstür. Der 21-Jährige war zu diesem Zeitpunkt alleine in der Wohnung und öffnete die Tür. Die maskierten und mit Teleskopschlagstöcken bewaffneten Täter drängten das Opfer in die Wohnung. Einer der beiden Männer forderte in oberösterreichischem Dialekt Bargeld, das Opfer gab ihnen deshalb seine Geldbörse. Schließlich sperrten sie das Opfer im Schlafzimmer ein und flüchteten aus der Wohnung in unbekannte Richtung.

Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Oberösterreich konnte dieser schwere Raub geklärt werden. Demnach sind ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger, beide aus Steyr, dringend verdächtig den Mann in dessen Wohnung in Bad Hall beraubt zu haben. Am vergangenen Freitag gelang dem Einsatzkommando Cobra die Festnahme der beiden im Stadtgebiet von Steyr, das gab die Polizei heute bekannt. Bei ihren Einvernahmen zeigten sich die Männer Großteils geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.

