AMSTETTEN. "Wo Hilfe gebraucht wird, muss man helfen", ist das Credo von Christian Köstler, dem der 61-Jährige seit Jahrzehnten treu bleibt. Bereits in der Jungschar setzte er sich für seine Mitmenschen ein. Seither arbeitet er im Zuge seiner ehrenamtlichen Tätigkeit in der Pfarre St. Stephan für ein friedvolles Miteinander und unterstützt Menschen in Notlagen. 2005 initiierte er als Leiter der Pfarrcaritas den Carla-Laden. Der Second-Hand-Shop der Caritas ist heute in Amstetten nicht mehr wegzudenken. Der katholische aktivist wurde jetzt von der Stadtgemeinde mit dem Sozialpreis ausgezeichnet.

STEYR. Der Panoramalift auf den Tabor muss heute von etwa 7.30 Uhr bis etwa 14.30 Uhr wegen Wartungsarbeiten und der obligaten TÜV-Überprüfung gesperrt werden.

