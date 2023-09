SEITENSTETTEN. Mehr als 130 Künstler und Kunsthandwerker verführen mit ihren Arbeiten am Samstag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, jeweils von 9 bis 17 Uhr im Hofgarten des Stiftes Seitenstetten und in den Räumlichkeiten des Stiftsmeierhofes. Geboten wird Kunsthandwerk aus Holz, Glas, edlen Metallen, Keramik- und Textilarbeiten, eingelegte Früchte und duftende Seifen, Schönes, Nützliches und Köstliches aus ganz Österreich und den Nachbarländern.

ADLWANG. An diesem Wochenende starten die traditionellen "Goldenen Samstagnächte" im Wallfahrtsort. Der Kirtag mit großem Vergnügungspark auf der Festwiese findet an den kommenden drei Wochenenden – 30. September/1. Oktober, 7./8. Oktober und 14./15. Oktober statt. In der Bürgerhalle stellen zahlreiche heimische Betriebe aus.

STEYR. Barbara Blaha, österreichische Autorin, Gründerin des Thinktanks Momentum Institut sowie Herausgeberin des Moment Magazins stellt bei einem Science Talk die Frage, ob Medien noch die vierte Macht im Staat sind. Der Vortrag mit Diskussion findet am Donnerstag, 5. Oktober, ab 15 Uhr im Dominikanerhaus Steyr statt.

STEYR. Die Stadt Steyr wird heuer rund 1,1 Millionen Euro für die Sanierung von Kanälen in den Bereichen Innenstadt, Schlühslmayrsiedlung und Gleink investieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper