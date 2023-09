TERNBERG. Der Landesjugendchor gastiert erstmals in der Region Steyr-Land und hat ein tolles Programm zum Thema "I am what I am" ("Ich bin, was ich bin") in der Notenmappe. Im Landesjugendchor unter der Leitung von Michaela Wolf und Benedikt Blaschek singen 40 Sängerinnen und Sänger. Beginn ist am Sonntag, 1. Oktober, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Ternberg. Karten um 12 Euro unter 0664/736 001 08.

STEYR. Zweite Runde für den Flohmarkt der Lions St. Ulrich-Steyr am Freitag, 29. September. Im ehemaligen Autohaus Wieser an der Haratzmüllerstraße 76 verkaufen die Clubmitglieder Antiquitäten, Bücher, Kleidung und viele weitere Schnäppchen von 15.30 bis 19 Uhr. Alle Einnahmen stellt der Serviceclub hilfsbedürftigen Menschen im Großraum Steyr zur Verfügung. Für den Flohmarkt können jederzeit Waren in gutem Zustand abgegeben werden.

