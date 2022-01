KIRCHDORF/WARTBERG AN DER KREMS. Ab heute, Freitag, ist der Landes-Impfbus jeweils freitags und samstags in Oberösterreich unterwegs. Morgen, Samstag, 22. Jänner, bietet er von 9 bis 12 Uhr beim Eurospar in Kirchdorf (Sengsschmiedstraße) sowie von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr beim Eurospar in Wartberg/Krems (Hauptstraße 38) die Gelegenheit, sich die erste, zweite oder dritte Impfung zu holen.

STEYR. Als Provisorium wurde ein Lokal beim Neutor während der OÖ. Landesausstellung betrieben. Die Gaststätte sei beim Publikum sehr gut angekommen, sagte gestern Bürgermeister Markus Vogl (SP) im Gemeinderat. Man werde daher nun nach einer längerfristigen Lösung suchen, die Räumlichkeiten gastronomisch zu nutzen.

STEYR. Die Digitalisierung schreitet voran in Steyr. Mit gutem Beispiel sollen nun die Mitglieder des Stadtsenates vorangehen, die mit sieben Notebooks ausgestattet wurden.